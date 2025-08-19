Lutto ad Andora per la scomparsa del notaio Franz Savastano

Andora. È venuto a mancare Franz Savastano, all’età di 81 anni, nella clinica Orengo Demora di Borgomaro.

Originario di Napoli, aveva scelto Andora come luogo in cui vivere e lavorare, diventando un punto di riferimento per la comunità, sia per la sua professionalità come notaio, sia per il suo impegno civico.

Per decenni, ha seguito da vicino l’evoluzione urbanistica di Andora, prestando servizio come notaio fino a pochi anni fa, quando ha raggiunto i limiti di età.

L’amministrazione comunale di Andora ha voluto partecipare, definendo Savastano “importante punto di riferimento professionale e civico per la comunità. Quale presidente della FEE, ha promosso, insieme alla moglie Albina, importanti riconoscimenti ambientali nelle scuole, come la Bandiera Verde, contribuendo a diffondere tra i giovani la cultura del rispetto dell’ambiente, e la Bandiera Blu del porto di Andora”.

L’amministrazione comunale ha voluto esprimere anche “la propria vicinanza e le più sentite condoglianze alla famiglia”.

Savastano lascia la moglie Albina Nocca, i figli Vincenzo e Valentina, la nuora e i nipoti. L’ultimo saluto domani (20 agosto), alle 10.30, nella Casa di Cura Orengo Demora. Dopo il saluto, la salma riposerà nella sua città natale, Napoli.