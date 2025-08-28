Lutto a Millesimo per la morte di Claudio Facelli, imprenditore lungimirante nel settore degli infissi

Millesimo. È mancato all’età di 90 anni, nella sua residenza di Millesimo, in via Malpasso 4 dove sarà allestita la camera ardente (aperta fino alla tarda mattinata di domani, 29 agosto) Claudio Facelli, figura di spicco dell’imprenditoria ligure, conosciuto non solo in Valbormida e nella provincia di Savona, ma anche a livello nazionale e internazionale per il suo contributo innovativo nel settore degli infissi.

Fondatore e guida, insieme al fratello Piero e alla moglie Annamaria, della Facelli Infissi S.p.A., Claudio ha saputo trasformare una realtà locale in un’azienda capace di operare ben oltre i confini regionali, con commesse in Europa, in Africa e negli Emirati Arabi.

Già a partire dagli anni Settanta, la Facelli Infissi fu tra le prime realtà a introdurre in Italia nuove tecnologie che sarebbero poi diventate standard nel settore: facciate continue in alluminio, pareti ventilate, serramenti a taglio termico. Soluzioni che, allora pionieristiche, hanno contribuito a definire il comfort abitativo e l’efficienza energetica delle costruzioni moderne.

Attorno all’azienda si è formato negli anni un vero e proprio centro di competenze: tecnici, operai specializzati e collaboratori che hanno contribuito a diffondere il know-how sviluppato dai fratelli Facelli, lasciando un’eredità che ancora oggi si riflette nel panorama dell’edilizia e dell’architettura.

Claudio Facelli è ricordato come un imprenditore determinato e capace di affrontare con coraggio le sfide economiche dagli anni ’60 ai ’90, periodi di grande trasformazione per l’industria della tecnologia legata alla serramentistica.

La sua visione lo ha reso un precursore, capace di anticipare i tempi e di dare impulso a un settore destinato a crescere rapidamente. Lascia la moglie Annamaria, i figli Pierluigi, Paola e Stefania, e gli adorati nipoti, oltre al ricordo indelebile in quanti hanno avuto modo di conoscerlo e di collaborare con lui.

Le esequie saranno celebrate in forma privata.