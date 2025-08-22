Lutto a Celle per la scomparsa di Eleonora Peressini: era in attesa di due gemellini

Celle Ligure. Un sorriso luminoso, quello di Nora. Se lo ricordano bene anche a Celle. Architetto, aveva lavorato anche qui. Ma non solo: a Savona, a Stella. Brava professionista. Grande passione per il suo lavoro e questo paese, cui era davvero molto legata. Qui, dove la notizia della sua scomparsa ha rattristato moltissime persone.

Un tragico destino se l’è portata via giovane, insieme ai suoi bimbi. Due gemellini, che portava in grembo. Un aneurisma che non ha lasciato scampo. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi. Poco da scrivere e aggiungere di fronte a una tragedia del genere. Era nata a Milano, Eleonora Valentina Peressini.

Un dramma che ha lasciato tutti senza fiato. Il cordoglio in numerosi messaggi d’affetto, per lei, per i suoi bambini, per la sua famiglia. L’ultimo saluto, nei prossimi giorni. La data deve essere definita.