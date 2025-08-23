Loano ospita la finale regionale di “Una Ragazza per il Cinema Liguria 2025”

Loano. Sabato 23 agosto alle 21 la suggestiva cornice di piazza Italia a Loano accoglierà la finale regionale del concorso nazionale “Una Ragazza per il Cinema”, manifestazione che valorizza giovani talenti nel mondo dello spettacolo e della moda.

L’evento, organizzato in esclusiva dall’associazione Vecchia Loano, vedrà salire sul palco le finaliste liguri che si contenderanno l’accesso alla fase nazionale della competizione. A condurre la serata saranno Agostino e Corinna Parodi.

A rendere ancora più significativa la serata sarà la presenza di una giuria di grande valore, composta anche da rappresentanti del mondo cinematografico, a testimonianza della serietà e della professionalità del concorso.

Oltre al giudizio degli esperti, anche il pubblico potrà esprimere la propria preferenza partecipando alla votazione social, contribuendo così a eleggere la concorrente più amata.

Un in bocca al lupo speciale va alle candidate che si sono conquistate la finale regionale: Gaia Monge, Ambra Origlia, Soraya Gabbiano, Rachele Totaro, Angelica Santoro, Angelica Rossi, Lorena Manfrin, Lucrezia Fogliano, Matilde Marino, Vittoria Zerbini, Martina Fanzon, Sofia Roccadoro.

“La finale rappresenta non solo un momento di spettacolo e intrattenimento, ma anche un’occasione per promuovere il territorio attraverso la valorizzazione dei giovani e delle loro aspirazioni artistiche anche grazie alla presenza di giovani artisti che l’Associazione Vecchia Loano è sempre felice di ospitare sui propri palchi”.