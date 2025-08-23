Loano, l’annuncio del sindaco Lettieri: “Chiuso per 15 giorni negozio che serviva alcolici a minorenni”

Loano. “Il questore di Savona, preso atto degli interventi della nostra Polizia Locale, ha disposto la sospensione per 15 giorni dell’attività di un negozio del centro storico, in seguito alla vendita di alcol a minorenni accertata dai nostri agenti”. Lo annuncia, tramite social network, il sindaco di Loano Luca Lettieri.
Dopo la vicenda riguardante il locale di corso Roma, quello che ora ha interessato il minimarket del centro storico è il secondo provvedimento di chiusura temporanea disposto in pochi giorni a carico di un esercizio commerciale di Loano.
“Al fine di stroncare la vendita e la somministrazione di alcol ai minori, richiesta dall’amministrazione comunale, il comandante della polizia locale ha disposto anche servizi specifici in borghese”, precisa ancora Lettieri.
“Ringrazio la Questura di Savona, i suoi uffici, la Polizia Locale di Loano, gli uffici comunali, che hanno reso possibile un provvedimento importante a tutela dell’ordine pubblico, della salute dei minori e dei tanti esercenti che ogni giorno rispettano scrupolosamente le regole”.