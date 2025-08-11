Loano in Danza Summer Edition, tutto pronto per l’undicesima edizione

Loano. È in programma dal 1° al 7 settembre la undicesima edizione di Loano in Danza Summer Edition, manifestazione con stage, workshop e audizioni di danza classica, moderna e contemporanea organizzata dall’Asd Promozione Danza Liguria con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

La manifestazione, che si svolgerà presso il PalaGarassini, nasce per offrire agli stagisti partecipanti e agli allievi del comprensorio la possibilità di seguire un percorso di studio della danza con docenti dai curricula comprovati.

Il corpo docenti è formato da professionisti di livello internazionale: Anbeta Toromani e Alessandra Celentano per la danza classica; Thomas Signorelli per la modern contemporary; Kledi Kadiu per modern dance; Francesco Mariottini e Macia del Prete per la contemporary dance; Giammarco Capogna per modern show dance; Emanuel Lo per hip-hop; Luca Andrea Tessarini, Francesco Nappa e Nicole Ward per il contemporaneo.

Per informazioni è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo pdlstages@gmail.com o visitare il sito www.promozionedanzaliguria.wordpress.com.

L’Asd Promozione Danza Liguria nasce con l’intento di valorizzare l’impegno formativo delle scuole di danza, portando in primo piano la passione e l’impegno degli allievi che nella danza trovano motivo di interesse cultura e di crescita personale. Gli eventi organizzati hanno lo scopo di creare occasioni di incontro, scambio e confronto per tutti i giovani allievi emergenti e appassionati della grande arte della danza.

