Loano in da Club, Vaccarezza (FI): “Bellissimo evento. Un tuffo tra i più grandi successi della musica” 

Loano. “Ieri sera ho avuto il piacere di partecipare all’evento ‘Loano in da club’, una serata revival dedicata allo storico locale ‘Pick Up’ di Calizzano, organizzata da Pro Loco Loano con il patrocinio del Comune”, lo ha affermato il consigliere regionale di Forza Italia Angelo Vaccarezza, tra i presenti.

“Una splendida manifestazione, un tuffo nel passato che ha riacceso i miei ricordi più belli. È stato incredibile vedere Piazza Italia trasformarsi in una grande pista da ballo, dove persone di tutte le età si sono unite al ritmo di successi che hanno fatto la storia”, ha proseguito.

“Nonostante la pioggia abbia disturbato la serata, la Back to Pick Up Crew ha saputo farci sognare ancora, coinvolgendoci in un’atmosfera contagiosa che ha reso omaggio in modo perfetto ad un’epoca d’oro della musica”, ha concluso Vaccarezza.