Loano, il sindaco Lettieri incontra due “turisti fedeli”

Loano. Nella giornata di ieri il sindaco di Loano Luca Lettieri ha accolto in municipio due “turisti fedeli” che da anni trascorrono le loro vacanze nella città dei Doria.

Si tratta di “Rosetta, 93 primavere, che dal 1959 trascorre le sue vacanze a Loano, e Graziano, 85 anni, nostro affezionato ospite dal 1967. Sempre nella stessa spiaggia, quella dei Bagni Miramare della famiglia Peretti, e sempre nel nostro mare, che per Graziano è ormai arrivato alla terza generazione”.

Si è trattato di “un incontro piacevole, ricco di racconti e aneddoti sulla nostra città e sui loanesi conosciuti in tanti anni di vacanze”.

“Rosetta e Graziano, ospitati dall’Hotel Torre Antica, hanno ricevuto una targa di ringraziamento donata dalla famiglia Peretti per l’affetto, l’amicizia e la stima dimostrati in tutti questi anni. A nome di tutta la città: grazie di cuore”.