Loano, il questore chiude per 15 giorni minimarket in centro: aveva venduto superalcolici a un ragazzino di 12 anni poi finito in ospedale

Loano. Ieri gli agenti della Polizia Locale di Loano hanno notificato al titolare di un minimarket il decreto del questore di Savona con cui viene disposta la sospensione della licenza per quindici giorni, ai sensi dell’articolo 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il provvedimento, immediatamente esecutivo, è stato adottato su proposta della stessa Polizia Locale che, nel corso di diversi controlli effettuati nelle ultime settimane, ha accertato la vendita di bevande alcoliche a minorenni senza alcuna verifica dell’identità degli acquirenti.

Tra i più recenti episodi riscontrati, di particolare gravità, vi è la cessione di superalcolici a un ragazzino di appena 12 anni. Il minore, insieme al fratello anch’egli sotto i 18 anni, è stato poi rintracciato nel comune di Pietra Ligure, seduto su una panchina in condizioni di forte alterazione e malessere, riconducibili all’abuso di alcol. Le successive verifiche hanno permesso di accertare che la bevanda era stata acquistata proprio presso il suddetto esercizio commerciale. Il ragazzo è stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, dove ha ricevuto le cure necessarie.

Alla luce della gravità dei fatti e della recidiva degli illeciti (per i quali il locale era già stato sanzionato amministrativamente la scorsa estate) il questore ha disposto la sospensione dell’attività per 15 giorni.

La misura ha carattere preventivo e mira a tutelare la sicurezza pubblica e, in particolare, la salute dei più giovani, confermando l’impegno delle forze dell’ordine nel contrasto alla vendita irregolare di alcolici e nella costante vigilanza del territorio.