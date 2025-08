Loano, il 9 agosto in piazza Italia il dj-show di Walter Pizzulli

Loano. Sabato 9 agosto alle 22 la splendida cornice di piazza Italia a Loano si trasformerà in una grande pista sotto le stelle per il dj-show di Walter Pizzulli.

Un evento imperdibile per gli amanti della musica e del divertimento: Pizzulli, uno dei dj più amati del panorama italiano, farà ballare il pubblico con un mix delle migliori hit del momento e non solo.

A scaldare l’atmosfera a partire dalle 21, in attesa dell’arrivo in consolle di Pizzulli, sarà Enzo Dj.

Ingresso libero.

Walter Pizzulli nasce ad Alba, in provincia di Cuneo, il 18 settembre 1973. A 13 anni, nella sua amata Puglia, vive tra radio, club e vinili. Presto arriva a Radio Subasio di Assisi, quindi vince un contest tra 50 conduttori, arrivati da tutta Italia, per un posto a Rete 8, la prima radio italiana in FM e via satellite in tutto il mondo. A vent’anni era già a RTL 102.5. Due anni dopo, l’incontro con Discoradio. Un amore durato 20 anni: per tutti è diventato l’Uomo della sveglia. La televisione l’ha ospitato più volte. Per quattro anni ha condotto programmi sulle reti Sky. E così si arriva al 2019, l’anno del cambiamento e del coronamento del suo sogno. Albertino lo vuole con lui su radio M2O per condurre il Morning Show. Lo si può ascoltare in diretta tutte le mattine dalle 6 alle 9, dove continuerà ad essere l’Uomo della sveglia.