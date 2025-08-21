Loano: il 22 agosto torna il “Desbarassu de Loa”, la fiera delle attività commerciali

Loano. A Loano è ormai tutto pronto per l’edizione 2025 del “Desbarassu de Loa”, la fiera delle attività commerciali di Loano in programma venerdì 22 agosto. Il consueto appuntamento con lo shopping e il divertimento è organizzato da Fipe/Confcommercio e dal Centro Culturale Polivalente con il patrocinio del Comune di Loano.

Dalle 17 e fino alla mezzanotte i commercianti della città saranno sulla passeggiata a mare e offriranno a turisti e loanesi la possibilità di curiosare tra moltissime bancarelle piene di occasioni e, così, di fare l’affare… dell’ultimo minuto.

I commercianti di Loano interessati a riservare una delle bancarelle possono rivolgersi ai rappresentanti cittadini di Fipe/Confcommercio per tutti i dettagli.

Lo shopping serale sarà accompagnato dall’animazione di alcuni musicisti itineranti.

Per tutte le informazioni è possibile visitare il sito www.viviloano.it o la pagina Facebook di Vivi Loano o scrivere via WhatsApp al numero 351.83.45.220.