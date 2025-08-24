Loano, grande successo per la finale regionale di “Una Ragazza per il Cinema – Liguria”

Loano. Si è svolta ieri sera, sabato 23 agosto 2025, nella splendida cornice di Piazza Italia a Loano, la finale regionale del concorso “Una Ragazza per il Cinema – Liguria”, un evento attesissimo che ha saputo coniugare eleganza, talento e spettacolo, attirando un folto pubblico e regalando forti emozioni.

A conquistare il titolo principale di “Una Ragazza per il Cinema Liguria” è stata Angelica Rossi, che ha saputo distinguersi per fascino, portamento e presenza scenica. Con lei, altre cinque ragazze hanno ottenuto importanti riconoscimenti che le porteranno a rappresentare la Liguria alla finalissima nazionale a Taormina, in programma a settembre:

Ambra Origlia – Titolo Carnevaloa

Soraya Gabbiano – Titolo Riviera delle Palme

Matilde Marino – Titolo Aiutiamo chi Aiuta

Martina Franzon – Titolo Città di Loano

Vittoria Zerbini – Titolo Doria 1582

La serata ha visto anche l’assegnazione di due riconoscimenti speciali: il titolo Talento è andato ad Angelica Rossi; il concorso Social è stato vinto da Vittoria Zerbini. Un evento di qualità tra bellezza, spettacolo e solidarietà.

“Un ringraziamento speciale va all’Associazione Vecchia Loano, che ha curato l’organizzazione dell’evento in collaborazione con il Comune di Loano. Fondamentale il supporto dell’Associazione Basta Poco e del gruppo Aperiscrolla, che hanno garantito disponibilità e collaborazione durante l’intera serata – sottolineano gli addetti ai lavori – La giuria di qualità, presente per valutare le finaliste con professionalità e competenza, ha reso ancora più prestigioso il concorso. A condurre la serata con simpatia ed eleganza sono stati Ago e Corinna, affiancati da un ricco parterre di ospiti: il chitarrista Giulio Checchini, le esibizioni musicali di Phoebe, Viola Scalzo, Ecaterina Yorgacheva, il cabarettista Riki Bokor,che ha regalato momenti di allegria al pubblico. Un lavoro di squadra per una serata indimenticabile Impeccabile il lavoro dietro le quinte e sul palco, con tanti professionisti che meritano un ringraziamento particolare: Mauro Caruso, fotografo ufficiale dell’evento, MWay, per le riprese video PZ Service, per la gestione audio, Marco DJ, per la colonna sonora della sfilata, MC Moda Capelli, per le acconciature delle concorrenti. Un grazie di cuore anche a tutti gli sponsor, senza i quali questa splendida serata non sarebbe stata possibile. L’appuntamento ora è con la finale nazionale a Taormina, dove le nostre sei rappresentanti liguri porteranno il loro talento, la loro bellezza e lo spirito della nostra terra in una delle manifestazioni più importanti a livello nazionale”.