Dialogo

Loano, grande partecipazione per il gazebo di Fratelli d’Italia in via Stella

"In tanti si sono fermati per conoscerci, ritirare l’enigmistica tricolore e parlare delle riforme del Governo Meloni"

fratelli italia loano

Loano. Grande partecipazione al gazebo promosso ieri mattina dal circolo di Loano dii Fratelli d’Italia.

Presso lo stand allestito in via Stella dal presidente Luca Steffanina e dagli altri membri del circolo si sono soffermati diversi residenti e turisti “per conoscerci, ritirare l’enigmistica tricolore e parlare delle riforme del Governo Meloni”.

I membri del sodalizio rivolgono “un ringraziamento particolare al nostro coordinatore regionale Matteo Rosso e al consigliere regionale Rocco Invernizzi, a Pino Ragno, presidente del circolo di Cairo Montenotte, a Riccardo Boffa, presidente del circolo di Carcare, e a Roberto Tomatis, consigliere comunale di Albenga per il loro sostegno”.

