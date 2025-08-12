Loano, alcol servito a minorenni: bar chiuso per 15 giorni

Loano. Prosegue l’intensificazione delle attività di prevenzione messe in atto dalla Polizia di Stato per garantire momenti di svago sicuri nei luoghi di aggregazione giovanile. In questo periodo estivo, l’attenzione è rivolta in particolare alla prevenzione e al contrasto della vendita e somministrazione di bevande alcoliche a minori.

In tale contesto si inserisce il provvedimento con cui è stata disposta, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S., la sospensione per quindici giorni della licenza di somministrazione di alimenti e bevande a carico di un bar di Loano.

Il provvedimento, notificato nella giornata di ieri dal personale del Comando di Polizia Locale di Loano, è stato adottato a seguito di diverse segnalazioni da parte dei cittadini, che riferivano della presenza di numerosi giovanissimi avventori ai quali venivano servite bevande alcoliche senza alcuna verifica dell’età.

Per accertare la veridicità di tali segnalazioni, la Polizia Locale di Loano ha effettuato mirati e programmati controlli, nel corso dei quali è stata riscontrata la somministrazione di alcol a minori.

Alla luce di quanto emerso, il Questore di Savona ha disposto la sospensione dell’attività.

I controlli proseguiranno con la massima attenzione anche nei prossimi giorni, in particolare negli esercizi pubblici notturni, al fine di garantire ai giovanissimi un divertimento in piena sicurezza e di tutelare la maggioranza degli operatori che rispettano scrupolosamente le norme a tutela della salute e della sicurezza dei minori.