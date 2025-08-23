Loano, a fuoco l’ombrellone di una pizzeria: la videosorveglianza conferma l’origine dolosa

Loano. Allarme, a Loano, per un incendio che ha coinvolto un ombrellone posto all’esterno di una pizzeria situata in piazzale Mazzini.

Le fiamme, divampate intorno alle 5 di stamattina, hanno rapidamente interessato la struttura dell’ombrellone. L’incendio è stato rapidamente estinto, evitando che si estendesse ad altre aree circostanti.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco volontari di Toirano. I carabinieri della pattuglia di Albenga sono arrivati sul luogo per supportare le operazioni e garantire l’ordine pubblico.

Non si segnalano persone ferite o intossicate. L’origine dell’incendio è dolosa, come evidenziato dalle telecamere di videosorveglianza.