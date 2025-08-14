Lite sul molo centrale di Alassio, pugno duro del sindaco Melgrati: “Chiederemo alla Regione di cancellare la spiaggia libera”

Alassio. Pugno duro del sindaco di Alassio Marco Melgrati a seguito della violenta lite scoppiata martedì 12 agosto, in pieno giorno, nei pressi del molo centrale.

“Chiederemo alla Regione di cancellare la spiaggia libera adiacente al molo“, ha scritto Melgrati sulla sua pagina facebook.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Welcome to Favelas (@welcometofavelas)

Nel video – finito sulla pagina “Welcome to Favelas” – si vede un piccolo gruppo di persone che inizialmente discute animatamente, poi però la situazione degenera in violenza. Un bagnante, molto agitato, si è scagliato contro un bagnino a colpi di pugni e calci. La lite è continuata anche con il lancio di ciabatte, ma è stata fermata dai carabinieri di Alassio. Durante l’intervento, i militari sono finiti in mare insieme ai due coinvolti, riuscendo comunque a calmare la situazione. Successivamente sono arrivate altre due pattuglie da Cisano sul Neva e Laigueglia. Il bagnante violento è stato bloccato, identificato e portato in caserma.

“A mali estremi, estremi rimedi“, ha commentato il sindaco della città del Muretto, che ha anche ringraziato le Forze dell’ordine per il pronto intervento.

Ieri, mercoledì 13 agosto, si è registrato un nuovo episodio di violenza sul molo centrale (clicca qui per leggere la notizia).