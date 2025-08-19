L’infettivologo Bassetti minacciato di morte: “Siamo nazifascisti di destra vera, ti uccideremo”

Liguria. L’infettivologo Matteo Bassetti ancora bersaglio di minacce online. Stavolta a scrivergli sono stati alcuni autoproclamati “nazifascisti di destra vera” che gli hanno promesso di “ucciderlo” perché “sporco bastardo comunista vaccinatore infame”

“Sembra di essere tornati indietro di 4 anni. Perché? – ha scritto Bassetti su Facebook. Quando la politica e i giornali infiammano il dibattito scientifico invadendo il campo altrui, questi sono i risultati. A farne le spese siamo noi -medici e scienziati – che difendiamo i vaccini dagli attacchi arroganti e incompetenti della politica e dei vari guru e sciamani di turno”.

La missiva è stata inviata lunedì sera alla casella di posta istituzionale di Bassetti, che ha subito denunciato il fatto alla Digos.

“Continuare a ricevere minacce di morte perché un medico parla di vaccini e dei loro benefici è inaccettabile e dimostra che l’Italia è un paese che ha evidenti -e gravi- problemi politici, culturali e sociali”, conclude l’infettivologo, tornando con la memoria alle minacce ricevute durante la pandemia di Covid-19.