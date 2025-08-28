Lettera di una moglie: “Mio marito ricoverato al Santa Corona e assistito nel migliori dei modi”

Di seguito il testo una lettera diffusa pubblicamente dalla moglie di un paziente del Santa Corona.

Mio marito è stato ricoverato al Santa Corona di Pietra Ligure nel reparto di Cardiologia Post. Intensiva.

È stato subito monitorato e assistito nel migliore dei modi; sia i medici che il personale paramedico sono stati professionali, mostrando anche una certa carica di umanità.

Un grazie a tutti loro.

Vorrei altresì che TV e giornali, per onestà intellettuale, raccontassero queste realtà che sono minoritarie rispetto al disegno sanitario cui siamo sottoposti, ma che per fortuna ancora esistono!

Pia