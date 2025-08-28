  • News24
Lettera al direttore
Lettera

Lettera di una moglie: “Mio marito ricoverato al Santa Corona e assistito nel migliori dei modi”

La lettera pubblicata online dalla moglie di un paziente del Santa Corona: "Queste realtà sono una fortuna"

Santa Corona Ingresso

Di seguito il testo una lettera diffusa pubblicamente dalla moglie di un paziente del Santa Corona. 

Mio marito è stato ricoverato al Santa Corona di Pietra Ligure nel reparto di Cardiologia Post. Intensiva.

È stato subito monitorato e assistito nel migliore dei modi; sia i medici che il personale paramedico sono stati professionali, mostrando anche una certa carica di umanità.
Un grazie a tutti loro.

Vorrei altresì che TV e giornali, per onestà intellettuale, raccontassero queste realtà che sono minoritarie rispetto al disegno sanitario cui siamo sottoposti, ma che per fortuna ancora esistono!

Pia

 

