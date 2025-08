Lettera ai sanitari del Santa Corona dopo una morte: “Grati a tutto il personale per aver lottato contro ciò che spesso è impossibile da sconfiggere”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di ringraziamento di un lettore indirizzata agli operatori sanitari dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

L’essenza della debolezza umana trova la sua più viva manifestazione nella perdita di un affetto caro.

La morte non si può accettare pacificamente e la rabbia che prevale rende opaco e fumoso il contorno dell’evento tragico.

Spesso (sempre più spesso) quello sfondo arriva addirittura ad essere il mirino di quella rabbia ed ecco che l’istituzione sanitaria ed i suoi operatori, che tentano di contrastare l’evento morte quotidianamente si trasformano nel binario dritto e confortevole in cui incanalare quel dolore:” Sì poteva fare di più, si doveva fare di più e meglio!”

Ebbene: NO!

Per noi, immersi in un dolore lacerante per aver perduto un padre, un marito e un nonno di fattura eccezionale c’è un’immensa gratitudine a TUTTO IL PERSONALE DEL PRONTO SOCCORSO E DELLA RIANIMAZIONE DELL’OSPEDALE SANTA CORONA che si è prodigato in modo encomiabile per tentare di sconfiggere ciò che spesso è impossibile sconfiggere: la morte.

Ringraziamo pertanto tutto il personale sanitario per le amorevoli cure prestate al nostro amatissimo Giuseppe.

La famiglia Alloro