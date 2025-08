Legino, uscita la lista della rosa: c’è anche l’ex Arenzano Iacopo Minardi per l’attacco verdeblù

Savona. La lista dei convocati del Legino per la preparazione al “Ruffinengo” ha svelato un nuovo elemento a disposizione di mister Fabio Tobia. Ed è un colpo importante: in attacco arriva Iacopo Minardi, reduce dall’esperienza all’Arenzano in Eccellenza con sette reti stagionali. In questi giorni è stato ufficializzato il ritorno di Andrea Pescio, nell’ultima stagione al Ceriale.

La rosa verdeblù

Portieri: Santelia, Mata.

Difensori: Angeli, Semperboni, Incorvaia, Damonte, Casu, Garzoglio, Di Bartolo, Paina.

Centrocampisti: Gorrino, Vezzola, Piana, Morielli, Marra, Campus, Castiglione, Tubino, Didonato, Ferrara, Scaramozzino.

Attaccanti: Romeo, Piacentini, Pescio, Tobia, Rapetti, Monte, Minardi.