Savona. Mens sana in corpore sano. Le vittorie sportive passano anche da uno stile di vita salutare del quale l’alimentazione è uno dei componenti fondamentali. Lo sa bene la Rari Nantes Savona, società sportiva di pallanuoto e nuoto artistico di primissimo piano con la quale Coop Liguria collabora mediante la fornitura dei pasti che consumano i loro atleti ed atlete durante la stagione agonistica. Prodotti sani e di prima qualità alla base dei menù preparati al DeGusto dell’Ipercoop Il Gabbiano e solitamente recapitati presso la sede degli allenamenti. L’inizio di agosto è accompagnato da una novità: dal 7 al 24 la squadra del nuoto artistico della Rari Nantes, dopo gli sforzi in piscina, si rifocillerà direttamente presso il DeGusto dell’Iper. Menù studiati appositamente per agonisti di alto livello, da assaporare nella tranquillità e comodità dell’area ristoro, per momenti di relax tra un allenamento e l’altro.

“Tra le missioni di Coop Liguria c’è quella di fornire beni e servizi di qualità e più convenienza possibile – sottolinea il direttore marketing della Cooperativa Luigi Pestarino – salute e sicurezza sono le nostre parole d’ordine: siamo orgogliosi di iniziative come quella di oggi. Coerentemente con la nostra vocazione di sostenere eccellenze del territorio, da qualche tempo abbiamo avviato collaborazioni con società sportive come Cus Genova e con il Consorzio Obiettivo Sport e Salute, del quale la Rari Nantes Savona fa parte. Questa partnership si aggiunge a quella già in atto, per la quale i Soci di Coop Liguria potevano usufruire di uno sconto del 10% su tutte le attività che propone la Rari Nantes”.

“Siamo molto soddisfatti di questa collaborazione con Coop Liguria – dichiara Patrizia Giallombardo, direttore tecnico della nazionale italiana di nuoto artistico e responsabile della Rari Nantes – gli atleti agonisti hanno bisogno di menù personalizzati perché fisici diversi hanno esigenze diverse. Seguendo le indicazioni dei nostri specialisti, i pasti forniti dal DeGusto Coop soddisfano a pieno le nostre esigenze: gli ingredienti e i prodotti utilizzati rispettano tutti i requisiti di qualità, genuinità e salubrità di cui abbiamo bisogno”.

“Ringraziamo Coop Liguria ed Ipercoop per l’importante aiuto fornito alla Rari Nantes Savona per accogliere, al meglio, le atlete e gli atleti della Rari che fanno anche parte delle nazionali di nuoto artistico nelle varie declinazioni – dichiara il vice presidente di Rari Nantes Giuseppe Gervasio – Coop Liguria è una grandissima realtà, nata a Savona alla fine della seconda guerra mondiale e la Rari Nantes Savona è onorata dell’attenzione che le è stata riservata”.

“Ci auguriamo possa essere il primo passo per un rapporto ed una collaborazione in continua crescita”, conclude Gervasio.