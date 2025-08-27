Lavoro, in provincia di Savona previste 4.630 assunzioni nel periodo agosto-ottobre 2025

Provincia. Come emerge dalle elaborazioni del Servizio Informazione economica e orientamento al lavoro della Camera di Commercio Riviere di Liguria sui dati dell’analisi Excelsior, sono 1.420 le entrate complessive programmate nel mese di agosto in provincia di Savona. In Liguria, ad agosto, le previsioni occupazionali si attestano sulle 7.700 unità, mentre a livello nazionale sono 335.000 i lavoratori ricercati dalle imprese. Nel Savonese sono 4.630 le entrate previste nel periodo agosto – ottobre 2025.

Analizzando nel dettaglio il mese di agosto, si rileva che in provincia di Savona nel 17% dei casi le entrate previste saranno stabili, ossia con un contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, mentre nell’83% saranno a termine (a tempo determinato o altri contratti con durata predefinita). Le entrate previste si concentreranno per il 71% nel settore dei servizi, per il 74% nelle imprese con meno di 50 dipendenti e il 9% sarà destinato a dirigenti, specialisti e tecnici, quota inferiore alla media nazionale (12%). In 47 casi su 100 le imprese prevedono di avere difficoltà a trovare i profili desiderati e per una quota pari al 26% le assunzioni interesseranno giovani con meno di 30 anni.

Per una quota pari al 16% le imprese prevedono di assumere personale immigrato. Il 6% delle entrate previste sarà destinato a personale laureato e le tre figure professionali più richieste concentreranno il 43% delle entrate complessive previste. Per una quota pari al 54% delle entrate viene richiesta esperienza professionale specifica o nello stesso settore e le imprese che prevedono assunzioni saranno pari al 13% del totale.

Nel mese di agosto le entrate previste nei principali settori di attività sono: Servizi di alloggio, ristorazione e turistici (430), Servizi alle persone (180), Commercio (160), Servizi operativi di supporto alle imprese e alle persone (140) e Costruzioni (130).

L’indagine del Sistema Informativo Excelsior è realizzata da Unioncamere in accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.