L’appello di Sea-s: “Esporre i sacchi gialli della plastica solo nelle giornate indicate, così si raggiunge miglior decoro e si riducono i costi”

Savona. “Il sacco giallo contenente gli imballaggi di plastica e metallo va esposto esclusivamente nelle giornate indicate nel calendario di esposizione in orario dalle ore 19.30 alle ore 23.00″. Sul sito di Sea-s l’appello rivolto ai savonesi a rispettare giorni e orari previsti.

“Per la zona di ponente – ricordano – le giornate sono la domenica e il mercoledì. Per la zona di levante le giornate sono il lunedì e il giovedì. I sacchi gialli non vanno esposti in nessun altro momento. Questa regola vale sia per chi ha in assegnazione le dotazioni singole (mastelli) sia per chi ha in assegnazione i contenitori condominiali”.

“Lo spazio attorno ai contenitori condominiali – concludono – non è da considerarsi un luogo dove esporre rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari prestabiliti. La corretta esposizione dei sacchi secondo il calendario assegnato è uno dei tasselli fondamentali per permettere il perfezionamento del servizio di raccolta, raggiungere un miglior decoro urbano e ridurre i costi di gestione”.