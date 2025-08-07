  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Richiesta di collaborazione

L’appello di Sea-s: “Esporre i sacchi gialli della plastica solo nelle giornate indicate, così si raggiunge miglior decoro e si riducono i costi”

"Lo spazio attorno ai contenitori condominiali non è da considerarsi un luogo dove esporre rifiuti"

Rifiuti Savona porta porta bidoni differenziata

Savona. “Il sacco giallo contenente gli imballaggi di plastica e metallo va esposto esclusivamente nelle giornate indicate nel calendario di esposizione in orario dalle ore 19.30 alle ore 23.00″. Sul sito di Sea-s l’appello rivolto ai savonesi a rispettare giorni e orari previsti.

“Per la zona di ponente – ricordano – le giornate sono la domenica e il mercoledì. Per la zona di levante le giornate sono il lunedì e il giovedì. I sacchi gialli non vanno esposti in nessun altro momento. Questa regola vale sia per chi ha in assegnazione le dotazioni singole (mastelli) sia per chi ha in assegnazione i contenitori condominiali”.

“Lo spazio attorno ai contenitori condominiali – concludono – non è da considerarsi un luogo dove esporre rifiuti al di fuori dei giorni e degli orari prestabiliti. La corretta esposizione dei sacchi secondo il calendario assegnato è uno dei tasselli fondamentali per permettere il perfezionamento del servizio di raccolta, raggiungere un miglior decoro urbano e ridurre i costi di gestione”.

Più informazioni
leggi anche
Generico luglio 2025
Parola ai lavoratori
Porta a porta, ecco come è organizzato il servizio. L’appello dei lavoratori di Sea-s: “Non abbandonate i rifiuti fuori dai bidoni”
Bidoni rovesciati Savona porta porta mastelli rifiuti
Chiarimenti
Porta a porta Savona, di chi è la responsabilità in caso di danni verso terzi provocati dai bidoni? Ecco cosa prevede il contratto di servizio
Protesta in piazza Sisto porta a porta
Flash mob
Porta a porta, protesta in piazza Sisto: “Chiediamo parità di trattamento a parità di tassazione. Portateci le isole ecologiche ovunque”
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.