L’Anpi di Vado Ligure commemora l’assassinio di Clelia Corradini, partigiana “Ivanca”

Domenica 24 agosto la sezione Anpi di Vado Ligure ricorderà l’81°anniversario dell’assassinio di Clelia Corradini, partigiana “Ivanca”, medaglia d’argento al valor militare, con il patrocinio del Comune di Vado Ligure, di Aned sezione di Savona-Imperia e di Isrec di Savona “Umberto Scardaoni”.
“Ricordare Clelia, icona della Resistenza vadese per il grande contributo dato alla Lotta di Liberazione, culminato nel suo assassinio, quest’anno per noi sarà più difficile: mancherà alla sua commemorazione il figlio Sergio Leti, partigiano Gin, punto di riferimento della nostra comunità, mancato pochi mesi or sono” sottolinea la presidente della sezione Anpi di Vado Ligure Piera Murru.
La commemorazione si terrà alle ore 18.30, presso il Fortino del piazzale San Lorenzo, con il saluto del Comune di Vado Ligure e della sezione Anpi di Vado Ligure. Oratore ufficiale Giovanni Ferro del Comitato Anpi provinciale di Savona.
“Come negli anni precedenti ricorderemo e ringrazieremo Clelia, alla presenza dei rappresentanti dei Comuni limitrofi, delle moltissime Sezioni Anpi, delle associazioni di volontariato, di cittadini vadesi e del comprensorio savonese, rinnovando il nostro impegno nella trasmissione della Memoria, sempre nel segno dell’antifascismo, dell’inclusione, contro ogni forma di razzismo, per la difesa della democrazia eì della nostra Costituzione”.