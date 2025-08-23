L’Andora scalda i motori, Lupo: “Convinto che abbiamo potenzialità per stare nelle zone alte”

Andora. Si inizia a lavorare sul campo per l’Andora di mister Fabio Ghigliazza. Tantissime le conferme dalla rosa della passata stagione, poi sono stati inseriti nuovi tasselli.

Simone Lupo ha rilasciato un’intervista ai canali del club dove ha commentato l’attualità andorese.

Un Girone A molto impegnativo e stimolante per il direttore sportivo biancazzurro, che ha fiducia nella propria squadra e infatti dichiara: “Vogliamo essere nelle zone alte, sono convinto che abbiamo le potenzialità per starci”.

Programma amichevoli dell’Andora, tutte al “Marco Polo”

27 agosto Memorial Marchiano (Andora/Taggia/Pontelungo)

30 agosto vs Sanremese Juniores

3 settembre vs Ceriale

11 settembre vs Albenga B

18 settembre vs Carlins Boys