L’amichevole tra Ceriale e Albingaunia finisce 3 a 2

Ieri sera allo stadio “Merlo” è andato in scena il test tra il Ceriale (Promozione) e l’Albingaunia (Prima Categoria). La gara è terminata sul risultato di 3-2 per i padroni di casa. Sono diversi gli aspetti positivi da marcare in questa prima parte di preparazione e nei tre tempi disputati ieri sera.

Si inizia intorno alle 20:30. Kacellari è rapido a finalizzare una travolgente azione personale di Bonifazio, portando il Ceriale in vantaggio. L’Albingaunia trova il pareggio su calcio di rigore trasformato da Ciravegna. Nella ripresa gli ospiti si portano avanti grazie a Flavio Alessi, abile a segnare sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Il Ceriale reagisce creando due nitide occasioni con Beluffi, prima del gol del 2-2 firmato da Mariani dopo un ottimo scambio proprio con Beluffi. Nel finale il giovane Pierotello, servito da un preciso assist di Lorenzo Destito, realizza la rete del 3-2 che decide l’incontro. Ruotati tutti gli effettivi nell’arco dei tre tempi di gioco per provare tutte le soluzioni a disposizione.

Dopo la prima partita con Gallo, Zaytsev, Barone, Folco, Quartieri, Franco, Gaudino, Kacellari, Molina, Destito L e Bonifazio sono stati impiegati: Guaraglia, Beluffi G, Mariani, Vigna, Martinetti, Miranda, D’Aiuto, Andreetto, Minazzo, Ascheri, Beluffi L, Shpuza, Pierotello, Gallea.

L’Albingaunia è partita con: Manti, Gerosa, Greco, Massa, Bonsignorio, Savona, Marquez, Giordano, Gibertini, Milazzo, Ciravegna. Mister Poggi ha effettuato le seguenti sostituzioni: Griffini per Greco, Alessi per Giordano, Ferrara per Marquez, Giraldi per Gibertini, Nida per Ciravegna, Gaino per Gerosa, Massabó per Manti, Bianco per Milazzo.