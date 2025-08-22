L’Albingaunia Sport Albenga si presenta alla piazza, il presidente Capezio: “Noi siamo l’Albenga, un orgoglio essere qua”

Albenga. Dopo le amichevoli con Sanremese e Ceriale, l’Albingaunia Sport Albenga si è presentata in Piazza del Popolo ad Albenga davanti ai suoi tifosi. Una piazza desiderosa di ripartire e che finalmente ha potuto risentirsi rappresentata dai colori della sua città. La piazza ha risposto presente nella serata di ieri, dove la società si è ufficialmente mostrata al pubblico in toto, dai dirigenti alle tre squadre che porteranno sul petto lo stemma della nuova società: la prima squadra che giocherà in Prima Categoria, l’U21 che giocherà in Seconda Categoria e la squadra femminile.

Dalle parole del sindaco Tomatis, entusiasta per la ripartenza della società, a quella del nuovo presidente del club Roberto Capezio, passando da quelle degli allenatori Poggi, De Grande e Nicolosi oltre a quelle dei giocatori e giocatrici delle squadre.

“Noi siamo l’Albenga, ci teniamo a dirlo”, le parole di Roberto Capezio, presidente del club, trasudano di orgoglio: “Ci impegneremo tantissimo per la città. Abbiamo lasciato il Vadino per amore della città, per dare una squadra a questa piazza. Vogliamo ricostruire una società, creando una bella squadra. Siamo un gruppo di dirigenti, stiamo facendo dei miracoli e siamo partiti con il piede giusto”.

Sulla femminile: “Sono delle brave ragazze. Sono andato a vederle, si impegnano tantissimo e sono molto competitive”.

Una piazza importante che non ha mai smesso di seguire i propri colori: “Abbiamo un tifo molto caloroso, dobbiamo dimostrare di meritarcelo. Dovremmo sudare la maglia, vogliamo fare veramente bene. Facendo così, torneremo ad essere la vera Albenga. Ci sta stretta questa categoria, con il Vadino al primo anno ho vinto Coppa e Campionato, questo percorso voglio farlo anche con l’Albenga. Vedo gli allenamenti di questo gruppo e sono sicuro che ci riusciranno. Sono molto seri e migliorano ogni giorno”.

“È una squadra molto seguita – chiosa il presidente -, l’abbiamo visto nelle prime due partite. Sono contento di essere qua, è un orgoglio per me. Solitamente parlo poco e vivo di più il campo, sono sempre con i ragazzi, mi piace stare con loro”.