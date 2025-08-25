L’Albingaunia Sport Albenga si presenta alla piazza, Bacchetta: “Trasparenza al primo posto, la città ha bisogno di questo”

Albenga. Sabato sera in Piazza del Popolo ad Albenga si è presentata ai tifosi la nuova società ‘Albingaunia Sport Albenga’. Diversi gli interventi sul palco, dai dirigenti ai vari giocatori delle tre squadre che indosseranno nella prossima stagione sportiva i colori dell’ormai ex Albenga.

Dal sindaco della città Tomatis al presidente del club Capezio, sul palco è intervenuto anche Vittorio Bacchetta, vicepresidente della nuova società ingauna. Obiettivi chiari da raggiungere sul campo non sono stati menzionati, ma a gran voce è stato dichiarato che sarà difficilissimo giocare contro questa nuova società, che darà il massimo per difendere i colori della città.

“È stata una grande serata, condita da una numerosa cornice di pubblico anche un po’ inaspettata visto soprattutto il tempo”, queste le parole di Bacchetta, emozionato al termine della presentazione: “Siamo rimasti molto contenti e soddisfatti, come lo siamo dei ragazzi del Vadino che sono voluti rimanere. Per noi questo è motivo d’orgoglio, oltre al fatto che ci sono stati degli innesti”.

“Vogliamo dare trasparenza”, mette subito le cose in chiaro anche ai nostri microfoni il vicepresidente, questo fattore non mancherà questa stagione: “Albenga ha bisogno di questo, ha bisogno di gente come noi che non farà mai mancare questo fattore alla piazza. Per quanto riguarda il campo, mi ricollego un attimo al discorso del mister. Questa maglia non è una maglia qualsiasi, i ragazzi questo lo sanno bene. Lo si può notare guardando gli allenamenti, questo fa ben sperare per l’annata che è alle porte”.