L’Albingaunia si riaccende, Alessio Gastaldi: “Mancava un clima del genere. Poggi? Mi piace molto”

Albenga. Tante volte in queste settimane abbiamo sentito parlare di “orgoglio ingauno”. E non sono in tanti a poterlo rappresentare meglio di Alessio Gastaldi, il classe 2005 cresciuto con la maglia bianconera. Nel settore giovanile dell’Albenga dal 2013, Gastaldi ha esordito in Serie D lo scorso ottobre e quest’anno è uno dei fari dell’Albingaunia. Fedele come nelle più belle storie d’amore, il ragazzo è infatti rimasto al Riva ed è intervenuto ai nostri microfoni dopo l’amichevole con la Sanremese.

“Ho sempre voluto rimanere qui – afferma Gastaldi -, l’ambiente che si stava creando era un bell’ambiente. Si è visto anche oggi, lo stadio era pieno. Già nello spogliatoio avevamo tanta grinta e quello che potevamo fare oggi l’abbiamo dimostrato”. Viene sottolineata dunque la sensazione di una nuova alba nella storia del club che torna a illuminarsi dopo il buio dell’anno scorso. “Mancava un clima del genere – continua infatti Gastaldi -. Le ultime partite dell’anno scorso le abbiamo giocate con lo stadio quasi vuoto, il clima era spento. Rivedere la tribuna piena ci fa tanto onore“.

L’attaccante è stato anche protagonista di qualche situazione pericolosa nel match di sabato sera: “Sono andato vicino al gol in due occasioni, ma questa è solo la prima amichevole. C’è ancora tutto l’anno, con calma i gol arriveranno”. Infine, Gastaldi commenta anche il clima che si respira nel gruppo squadra: “Mi sono ambientato subito, i ragazzi sono bravi e il mister mi piace. Negli allenamenti c’è tanta grinta, mi sto trovando bene”.