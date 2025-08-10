L’Albingaunia fa bella figura contro la Sanremese, Poggi: “Sacrificio e intensità, sono contento”

Albenga. “Senza l’impegno e la maglia sudata non si va da nessuna parte”. Un dogma fondamentale per l’Albingaunia, impartito da sempre dalla piazza e da mister Daniele Poggi. Il giovane allenatore ingauno, alla prima settimana di lavoro con il nuovo gruppo squadra, sta già intravedendo degli aspetti positivi. Soprattutto caratterialmente e a livello di dinamismo, i bianconeri non hanno affatto sfigurato contro la Sanremese: un 2-0 per i matuziani ma una partita che non è mai stata a senso unico.

“Avevo detto ai ragazzi che questa doveva essere una serata di festa, da godersi e capire cosa vuol dire giocare per l’Albenga – ha dichiarato Poggi -. Se lo sono meritati, hanno fatto qualcosa di straordinario e giocarci questa opportunità insieme a me e al mio fantastico staff”.

Pollice in su, quindi, per la prova della sua Albingaunia: “Normale che ci sia una differenza, anche tecnica. Ma sono contento perchè ci volevano sacrificio e intensità, dopo una settimana tosta. Penso che abbiamo fatto una buonissima partita in fase difensiva ma anche quando abbiamo avuto la palla noi. Chiaro che non era la partita per proporre gioco, ma avremo altre occasioni per farlo”.

La prima volta all’Annibale Riva per guidare la squadra bianconera, tantissime persone sugli spalti e Alessandro Del Piero come spettatore d’onore. Un esordio niente male: “Del Piero è il mio idolo di sempre, è stata una serata meravigliosa che porterò sempre nel cuore. Ma ora continuiamo a lavorare perché sarà una stagione difficile nella quale vogliamo fare assolutamente bene”.