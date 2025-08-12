Laigueglia, notte tropicale da record. L’Osservatorio Metereologico: “Minima mai sotto i 31,4°C”

Laigueglia. Il borgo marinaro si è svegliato senza mai raffreddarsi. Quella appena trascorsa è stata una notte tropicale da record, secondo quanto riferito dall’Osservatorio Meteorologico di Laigueglia, il cui termometro non è mai sceso sotto i 31,4°C (temperatura minima più alta mai registrata in paese).

Già alle 9 di oggi (12 agosto) i valori segnavano 34°C, un preludio a una giornata rovente che, secondo le previsioni, porterà la colonnina di mercurio a 37°C nelle ore centrali.

“Siamo di fronte a un evento eccezionale“, il commento dell’Osservatorio, che “invita tutti alla massima prudenza”.

Ecco i consigli per affrontare la giornata: “Restare al fresco nelle ore più calde; bere acqua a intervalli regolari; indossare indumenti leggeri e traspiranti; evitare sforzi fisici sotto il sole e proteggere le persone fragili, evitando di lasciare animali o bambini in auto.

Qui le stazioni meteo e webcam live sul sito ufficiale www.meteolaigueglia.jimdo.com.