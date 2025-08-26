  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Critiche

L’affondo di Uniti per Albisola: “Il sindaco Garbarini resuscita Franco Orsi, così le poltrone non muoiono mai”

I consiglieri comunali di minoranza: "Questa nomina è un affronto al buon senso e ai cittadini, che meritano una gestione moderna ed efficiente dei servizi, non la solita minestra riscaldata"

comune albisola

Albisola Superiore. “La nomina dell’ex sindaco Franco Orsi ad amministratore unico di Albisola Servizi, società partecipata al 100% dal Comune e voluta dallo stesso Orsi nel 2009, è l’ennesima conferma che questa maggioranza vive solo di nomine spartite e poltrone riciclate”. Così, in una nota, i consiglieri comunali del gruppo “Uniti per Albisola” Stefania Scarone, capogruppo, Luca Proto, Serena Cello e Pietro Corona.

“Altro che rinnovamento – spiegano -,altro che trasparenza: il sindaco Garbarini, in palese difficoltà per le numerose lamentele dei cittadini su pulizia e decoro urbano, invece di assumersi le proprie responsabilità, ha deciso di chiedere “aiuto” proprio a chi ha già governato per dieci anni, con risultati che tutti ricordano. Albisola non è proprietà privata della stessa cerchia politica che da vent’anni si passa il testimone. Possibile che l’unica soluzione per una società interamente pubblica e di tutti i cittadini sia richiamare chi ha già fatto il suo tempo? O forse l’obiettivo non è il bene della città, ma garantire posizioni di potere e costruire serbatoi di voti?”.

Sottolineano i consiglieri: “I cittadini non hanno dimenticato che durante l’era Orsi ad Albisola: si sono moltiplicati i cantieri infiniti e incompiuti, alcuni dei quali ancora oggi irrisolti, come San Pietro e le ex aree industriali di via Casarino, la vecchia Stazione, Gavarry…ecc; la città ha subito scelte urbanistiche discutibili, con nuove costruzioni che languono e poca attenzione agli spazi pubblici; i quartieri sono rimasti senza investimenti concreti in viabilità, manutenzioni e vivibilità; la partecipazione dei cittadini è stata ridotta a zero, con un modello di governo chiuso e autoreferenziale. E di chiusura parliamo non solo in senso politico: nonostante le nostre molte richieste, Albisola è uno dei pochi comuni che ancora non consente la registrazione e la trasmissione online dei consigli comunali, come avviene da anni in realtà moderne e trasparenti. Forse temono che i cittadini possano vedere e giudicare la loro palese inadeguatezza?”.

“Questa nomina è un affronto al buon senso e ai cittadini, che meritano una gestione moderna ed efficiente dei servizi, non la solita minestra riscaldata. L’opposizione continuerà a denunciare queste scelte, smascherando il vero volto di un’amministrazione che si dice civica ma nei fatti si comporta come la peggiore casta politica: chiusa, autoreferenziale, incapace di guardare al futuro e intenta solo a coltivare i propri interessi di potere”, concludono.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.