La San Francesco Loano giocherà le prime partite a Ceriale: l’annuncio di Andrea Ferrara

Loano. Archiviati i primi giorni di preparazione precampionato, Andrea Ferrara, vice presidente della San Francesco Loano, commenta questa prima fase della stagione. “I ragazzi stanno rispondendo bene agli ordini di mister Lupo che sta facendo un ottimo lavoro insieme al suo staff. Venerdì abbiamo fatto la prima uscita stagionale con la Juniores Nazionale del Vado, che tengo a ringraziare per la solita disponibilità”. Il match si è concluso 8-0: tripletta di Auteri e gol di Leo, Celella, Rizzonato, Zambarino e Carastro.

Quella di venerdì è stata anche la prima partita di una San Francesco rinnovata. L’ossatura della squadra non è cambiata, ma Alessandro Lupo sta dando una nuova direzione tattica e la rosa ha visto l’ingresso di qualche giovane elemento. “Abbiamo una squadra giovane, determinata e con fame – afferma Ferrara -. Il nostro obiettivo rimane la salvezza, poi tutto quello che arriverà in più lo prendiamo volentieri. Giovedì avremo un’altra uscita ad Alassio contro la Baia, sarà un secondo test importante. Per la rosa siamo ancora alla ricerca di qualche ragazzo giovane da poter aggregare alla Prima Squadra. Il ds La Monica sta facendo un buon lavoro e sta sondando diverse situazioni”.

Accantonando invece il calcio giocato, il vice presidente annuncia che in attesa del nuovo Ellena i rossoblù giocheranno a Ceriale. “Per quanto riguarda le prime partite stagionali – dichiara infatti Ferrara – giocheremo a Ceriale. Ringrazio la società biancoblù e spero un giorno di poter contraccambiare il favore. La prima partita di Coppa e le prime due o tre partite casalinghe di campionato le giocheremo al Merlo“.