La S.F. Loano rinforza la difesa: ecco Youssufa Aboubakar

Loano. È ufficiale: Youssufa Aboubakar è un nuovo giocatore della S.F Loano. In prestito dalla Cairese, il giocatore classe 2007 era stato uno degli ultimi giocatori, nella scorsa stagione, ad indossare la maglia della US Albenga. Con i bianconeri aveva ben figurato in Serie D nelle ultime partite prima del fallimento, prendendosi diverse volte gli applausi dei tifosi e aggiudicandosi un posto alla Cairese.

Oggi arriva l’ufficialità del prestito alla S.F. Loano, che ha puntato sul suo profilo in vista della prossima stagione sportiva 25/26. Ecco il comunicato del club:

“La S.F. Loano è lieta di annunciare l’approdo in Prima Squadra di Youssufa Aboubakar, difensore classe 2005, in arrivo dalla Cairese. Un giovane di talento che siamo sicuri darà un contributo importante al nostro progetto! Un sentito grazie alla Cairese per la collaborazione e la riuscita dell’operazione. Benvenuto Abouba!”.