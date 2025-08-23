La Liguria al Meeting di Rimini: una “piazza” in cui si incontrano turismo, cultura e innovazione

Liguria. Dal silenzio dei carruggi al respiro del Mediterraneo: la Liguria si presenta al Meeting per l’Amicizia fra i Popoli 2025 con un prestigioso stand istituzionale, “Piazza Liguria”, per raccontare le eccellenze del territorio e promuovere turismo, cultura e paesaggio.

L’evento, giunto quest’anno alla 46ª edizione con il titolo “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”, è uno dei festival culturali e sociali più rilevanti a livello internazionale: 120.000 metri quadrati di spazio espositivo, oltre 140 convegni, 500 relatori italiani e internazionali, mostre, spettacoli ed eventi collaterali che ogni anno richiamano centinaia di migliaia di visitatori.

All’interno del padiglione A5 della Fiera di Rimini, “Piazza Liguria” racchiude in 150 metri quadrati l’anima della regione: il verde dei prati, l’oro della sabbia e il blu del mar Ligure accompagnano il visitatore in un percorso visivo e sensoriale che condensa il meglio del territorio, grazie ai pannelli espositivi che alternano scorci marini e collinari alla bellezza senza tempo dei borghi.

Lo stand, pensato e realizzato come una vera e propria piazza – con sedute, aiuole e tavolini – invita il visitatore a prendere una pausa dall’intenso programma del Meeting e godere dei colori e profumi della regione, tra ulivi, limoni e altre essenze tipiche della nostra terra. A completare l’esperienza, i video promozionali e i materiali informativi che invitano a scoprire dal vivo le eccellenze della Liguria.

Il momento clou della presenza ligure al Meeting di Rimini sarà martedì 26 agosto alle ore 13 con l’intervento del presidente della Regione, Marco Bucci, alla tavola rotonda “Italia hub del Mediterraneo: infrastrutture, innovazione e sostenibilità per i trasporti del futuro”, in programma presso la Sala Gruppo FS C2 e trasmessa in diretta sui canali digitali di Italpress, Nova e Teleradiopace. Al centro del confronto, le sfide e le opportunità legate al ruolo della Liguria come snodo strategico per lo sviluppo infrastrutturale e logistico del Paese.

Anche quest’anno, con la sua partecipazione al Meeting di Rimini, la Liguria porta sulla scena nazionale e internazionale il racconto di una destinazione capace di coniugare turismo, cultura e innovazione.