La famiglia Boveri acquista Riccardo Arboscello: il savonese va al Novara

Novara. La famiglia Boveri pesca in provincia per rinforzare la squadra. Non lo fa nella Valbormida della loro Cairese, ma prendendo un ragazzo savonese doc. Sarà infatti con il Novara la prossima avventura di Riccardo Arboscello, il giocatore classe 2005 cresciuto nel Legino e già da diversi anni nel settore giovanile del Genoa, indossando la fascia da capitano della Primavera.

Arboscello approda alla formazione piemontese (che milita in Serie C) con un contratto fino al 2028. Un’opportunità dunque per lanciarsi nel calcio professionistico sotto la guida di Andrea Zanchetta, ex calciatore e negli ultimi anni tecnico delle giovanili dell’Inter. Al giocatore sono arrivate anche le congratulazioni del club verdeblù che sui propri social si è complimentato con Arboscello.