La Città di Quiliano nella nuova Guida dei Comuni Sostenibili 2025/2026

Quiliano. In occasione della presentazione e dell’inaugurazione del calendario di eventi “Quiliano Natura”, in programma per il mese di settembre, la Città di Quiliano ospiterà un appuntamento di grande rilievo: lunedì 1° settembre, presso la Sala Consiliare del Comune, sarà presentata ufficialmente la nuova edizione della Guida dei Comuni Sostenibili 2025/2026.

A illustrare il progetto sarà Maurizio Gazzarri, Direttore Tecnico della Rete dei Comuni Sostenibili, la più grande associazione europea di enti locali – Comuni, Province, Città Metropolitane e Regioni – impegnati nello sviluppo sostenibile e nell’attuazione degli Obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

La Città di Quiliano, aderente alla Rete dal 2021, è stata selezionata per il secondo anno consecutivo per far parte della nuova edizione della Guida, insieme ad altri tre Comuni liguri (Sestri Levante, Riomaggiore e Testico), già presenti nell’edizione 2024.

“L’ingresso nella Guida – commenta il sindaco Nicola Isetta – è frutto di un impegno concreto e misurabile: ogni anno, infatti, i Comuni aderenti sono chiamati a compilare un questionario di monitoraggio, volto a raccogliere dati su ambiente, economia, società e governance. Questo processo consente di valutare in modo oggettivo i progressi compiuti sul fronte della sostenibilità, individuare eventuali criticità e migliorare strategie e politiche locali”.

“La Guida dei Comuni Sostenibili non è solo uno strumento di rendicontazione, ma anche una vetrina delle buone pratiche, progetti virtuosi e iniziative turistiche sostenibili messe in campo dalle amministrazioni locali. È pensata per i cittadini, come invito a riscoprire i territori attraverso forme di turismo consapevole e rispettoso dell’ambiente, ma anche per gli amministratori, che possono trarre ispirazione da esperienze già realizzate”.

“Nell’occasione, il Direttore Tecnico presenterà inoltre in anteprima i risultati del Rapporto di Sostenibilità 2025 del Comune di Quiliano, offrendo una fotografia aggiornata dell’impegno dell’amministrazione sui temi ambientali, sociali ed economici, e illustrando le azioni intraprese e i progressi registrati nell’ultimo anno. L’appuntamento è per lunedì 1° settembre, alle ore 21:00 presso la Sala Consiliare del Comune di Quiliano. Un’occasione per conoscere da vicino l’impegno della nostra città nel costruire un futuro più sostenibile e inclusivo”, conclude il sindaco.