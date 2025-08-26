Invernizzi (FDI): “Massimo impegno per sostenere i frantoiani, settore importante per la Liguria”

Liguria. “Sosterremo le richieste dei frantoiani perché la loro attività possa continuare superando ogni difficoltà burocratica a cominciare dalla modifica della normativa che riguarda le acque refluee e dello spargimento delle sanse come già accade in altre regioni come ad esempio la Puglia”. Lo afferma in una nota Rocco Invernizzi, capogruppo regionale di Fratelli d’Italia che ha incontrato i vertici di Confartigianato Frantoiani presieduto da Federico Fresia. Oltre al presidente erano presenti anche Cesare Pozzo, Danila Bestoso e Luca Calvi.

“I numeri della categoria sono sempre più importanti, dopo la costituzione della categoria su base regionale conta più di 80 frantoi in tutta la Liguria. Un settore importante per un territorio che vive di turismo, viticoltura e olivicoltura. Il nostro impegno – conferma Rocco Invernizzi – è quello di collaborare con tutta la filiera olivicola per trovare un quadro di insieme e cercare di risolvere i problemi della categoria”.

“Un lavoro d‘insieme per fare in modo di ottenere gli obiettivi prefissati. La Regione – conferma Invernizzi – si impegnerà a lavorare fianco a fianco dei frantoiani, contribuendo a una gestione sostenibile dei residui oleari e a proteggere la tradizione olearia del nostro territorio”.