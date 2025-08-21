Incontro tra “A Campanassa” e Usei: “Uniti per far sentire i nuovi savonesi parte della comunità, tra tradizioni locali e cultura latino-americana”

Savona. Incontro tra il presidente dell’associazione “A Campanassa” Giampiero Storti ed il presidente dell’Unione di Solidarietà degli Ecuadoriani in Italia Aps Antonio Garcia nella Sala dell’Abate del complesso monumentale del Brandale.

Storti e Garcia hanno concordato di collaborare insieme per realizzare “un tessuto sociale che faccia sentire i nuovi savonesi parte integrante della comunità cittadina, nel rispetto delle antiche tradizioni e con l’apporto delle preziose culture dell’America latina che arricchiscono, integrandosi, i principi di solidarietà e di costruzione della società del futuro”.

“A Campanassa fedele alle sue tradizioni apre le porte dell’associazione a tutti coloro che si impegnano per il futuro della nostra Savona”, aggiunge Storti.