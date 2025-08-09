Incidente tra due auto sull’Aurelia ad Albenga, intervengono vigili del fuoco e personale sanitario

Albenga. Alle 2.15 di stanotte la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Albenga è intervenuta per un incidente stradale avvenuto sulla via Aurelia, all’incrocio con via del Cristo.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due vetture, di cui una ibrida.

I vigili del fuoco, dopo aver messo l’area in sicurezza, hanno effettuato controlli accurati sullo stato e la temperatura delle batterie dell’auto ibrida, al fine di prevenire rischi di surriscaldamento.

Le persone coinvolte sono state assistite dal personale sanitario della croce bianca di Albenga e della croce bianca di Alassio e trasportate in codice giallo al pronto soccorso di Pietra Ligure in codice giallo.

Sul posto Polizia Stradale per i rilievi del caso.