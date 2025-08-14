  • News24
Codice rosso

Incidente sulla A6 tra Altare e Savona: un ferito grave trasportato al Santa Corona

Sul posto vigili del fuoco, l'automedica del 118 e elisoccorso

118 ambulanza generica

Altare/Carcare. Grave incidente nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A6 Torino-Savona, al chilometro 116+100, nel tratto tra Altare e il bivio con l’A10 in direzione Savona. 

Il sinistro, nel quale sarebbe rimasto coinvolto un motociclista, si è verificato intorno alle 17.46. Ancora da chiarire la dinamica dell’episodio.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Savona, il personale sanitario del 118 con automedica e i militi della Croce Bianca di Altare, oltre all’elisoccorso Grifo partito da Albenga.

La persona rimasta coinvolta nell’incidente è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in gravi condizioni.

