Caduta

Incidente stradale sull’Aurelia a Finale Ligure: ferita una donna

E' stata soccorsa e trasportata all'ospedale Santa Corona

ambulanza croce bianca finale

Finale Ligure. E’ stata soccorsa e trasportata all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure una donna rimasta ferita in un incidente stradale avenuto questa mattina sulla via Aurelia a Finale Ligure, all’altezza del Malpasso.

Stando alle prime informazioni sull’accaduto, la donna è caduta mentre stava percorrendo il tratto viario a bordo di uno scooter.

Restano ancora da appurare le cause del sinistro che, fortunatamente, non ha coinvolto altri mezzi o veicoli in transito.

Sul posto hanno operato i militi della Croce Bianca finalese e personale del 118: dopo le prime cure da parte del personale sanitario per lei è stato disposto il trasferimento presso il nosocomio pietrese.

Secondo quanto appreso, le sue condizioni non sono giudicate gravi: nella dinamica del sinistro non ha riportato traumi o ferite significative.

Non sono mancati disagi alla viabilità per consentire l’azione dei soccorritori.

