Incidente stradale a Calizzano, scontro auto-bici: intervento dell’elicottero e ciclista in codice rosso

Calizzano. Incidente stradale nella tarda mattinata odierna (12 agosto), a Calizzano. È successo in via Roma, intorno alle 11,30.

Stando a quanto riferito, si è verificato un violento scontro tra un’auto ed una bici. Ad avere la peggio, il ciclista, un uomo sulla sessantina.

Ha riportato ferite e traumi importanti e immediato è scattato l’allarme. Sul posto, un’ambulanza della Croce Verde di Murialdo, l’automedica del 118 e i carabinieri.

È stato necessario anche l’intervento dell’elicottero, che ha trasportato il ferito, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.