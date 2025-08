Incidente stradale a Cairo Montenotte: intervento dei vigili del fuoco

Cairo Montenotte. Poco prima delle ore 17, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cairo Montenotte sono intervenuti per un incidente stradale che ha visto coinvolta un’autovettura uscita di strada per cause in corso di accertamento.

A bordo del veicolo viaggiavano due ragazzi, che sono riusciti a uscire autonomamente dall’abitacolo. La squadra giunta sul posto ha provveduto alla messa in sicurezza del mezzo e ha richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, al quale i due occupanti sono stati affidati per le verifiche del caso.

Sono attualmente in corso le operazioni di recupero della vettura. Sul posto anche le forze dell’ordine.