Incidente mortale nella notte in A10, scontro auto-moto: deceduto un 58enne savonese

Savona. Incidente mortale, nella notte, in A10. È successo una manciata di minuti dopo le 22,30 di ieri (10 agosto), nel tratto compreso tra Spotorno e Savona.

Stando a quanto riferito, si è trattato di uno scontro tra un’auto ed una moto, con a bordo due persone, un uomo e una donna.

La dinamica è ancora da ricostruire con esattezza, ma quel che è certo è che l’impatto è stato violento e ha sbalzato entrambi dalla sella del mezzo a due ruote.

Sono caduti rovinosamente sull’asfalto, riportando traumi e ferite. Sul posto, due ambulanze della Croce Bianca di Spotorno, l’automedica del 118 e i vigili del fuoco.

I soccorritori si sono resi conto immediatamente della gravità della situazione. Nonostante i tentativi, purtroppo per l’uomo, un 58enne residente nel savonese, non c’è stato nulla da fare.

La donna, invece, è stata trasportata in gravi condizioni, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.