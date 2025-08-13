Incidente mortale in A10, fissati i funerali di Antonio Bessio: saranno celebrati sabato 16 agosto a Savona

Savona. Saranno celebrati sabato 16 agosto i funerali di Antonio Bessio, deceduto in seguito ad un incidente mortale avvenuto in A10.

Le esequie avranno luogo nella chiesa San Bernardo in Valle, a Savona, con inizio alle 11.

La tragedia si è consumata nella notte a cavallo tra il 10 e l’11 agosto, nel tratto compreso tra Spotorno e Savona. Bessio era alla guida della sua moto, su cui c’era anche la compagna, Silvia Crivaro, quando si è verificato lo schianto (probabilmente dovuto ad un problema al mezzo).

Entrambi sono caduti rovinosamente sull’asfalto e Bessio potrebbe anche essere stato investito da una delle auto che seguivano la moto. Per accertare l’esatta causa del decesso è stata comunque disposta l’autopsia, che sarà svolta domani (14 agosto).

Mentre per Bessio, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento della Croce Bianca di Spotorno e dei vigili del fuoco, la compagna dell’uomo è rimasta ferita gravemente e si trova tutt’ora ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.