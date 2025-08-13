  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Esequie

Incidente mortale in A10, fissati i funerali di Antonio Bessio: saranno celebrati sabato 16 agosto a Savona

Nel frattempo è stata disposta l’autopsia per far luce sulla cause del decesso: sarà svolta domani (14 agosto)

Antonio Bessio

Savona. Saranno celebrati sabato 16 agosto i funerali di Antonio Bessio, deceduto in seguito ad un incidente mortale avvenuto in A10. 

Le esequie avranno luogo nella chiesa San Bernardo in Valle, a Savona, con inizio alle 11. 

La tragedia si è consumata nella notte a cavallo tra il 10 e l’11 agosto, nel tratto compreso tra Spotorno e Savona. Bessio era alla guida della sua moto, su cui c’era anche la compagna, Silvia Crivaro, quando si è verificato lo schianto (probabilmente dovuto ad un problema al mezzo). 

Entrambi sono caduti rovinosamente sull’asfalto e Bessio potrebbe anche essere stato investito da una delle auto che seguivano la moto. Per accertare l’esatta causa del decesso è stata comunque disposta l’autopsia, che sarà svolta domani (14 agosto). 

Mentre per Bessio, purtroppo, non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento della Croce Bianca di Spotorno e dei vigili del fuoco, la compagna dell’uomo è rimasta ferita gravemente e si trova tutt’ora ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. 

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.