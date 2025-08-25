Incidente in scooter a Savona, Elisa Di Padova e la figlia hanno lasciato l’ospedale

Savona. Sono tornate a casa nel week end Elisa Di Padova, vice sindaca di Savona, e la figlia di otto anni, rimaste coinvolte nel terribile incidente nei pressi della rotonda delle Officine, in via Stalingrado.

E’ la notizia più bella che potesse arrivare, perché la bimba aveva dovuto essere intubata e trasferita al Gaslini in elicottero. Di Padova aveva subito la frattura di una clavicola.

Ora la vicenda prosegue sul piano degli accertamenti per l’incidente stradale (Di Padova era risultata positiva all’alcol test) e su quello della ripresa dell’attività politica da parte dell’esponente del PD.

Tutte le forze politiche, di maggioranza ma anche di opposizione, hanno manifestato solidarietà con Di Padova.