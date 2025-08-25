  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Buona notizia

Incidente in scooter a Savona, Elisa Di Padova e la figlia hanno lasciato l’ospedale

Ora la vicenda prosegue sul piano degli accertamenti per l’incidente stradale e su quello della ripresa dell’attività politica da parte dell’esponente del PD

elisa di padova

Savona. Sono tornate a casa nel week end Elisa Di Padova, vice sindaca di Savona, e la figlia di otto anni, rimaste coinvolte nel terribile incidente nei pressi della rotonda delle Officine, in via Stalingrado.

E’ la notizia più bella che potesse arrivare, perché la bimba aveva dovuto essere intubata e trasferita al Gaslini in elicottero. Di Padova aveva subito la frattura di una clavicola.

Ora la vicenda prosegue sul piano degli accertamenti per l’incidente stradale (Di Padova era risultata positiva all’alcol test) e su quello della ripresa dell’attività politica da parte dell’esponente del PD.

Tutte le forze politiche, di maggioranza ma anche di opposizione, hanno manifestato solidarietà con Di Padova.

Più informazioni
pubblicità Abbonati

Vuoi leggere IVG.it senza pubblicità?
Diventa un nostro sostenitore!



Sostienici!


Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.