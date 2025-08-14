Genova. Grave incidente nel pomeriggio di giovedì 14 agosto sulla A26 Genova-Gravellona Toce, tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Masone in direzione di Gravellona Toce, dove due camion hanno preso fuoco durante un tamponamento.

Stando ai primi accertamenti ci sarebbero almeno due feriti.

Lo scontro è avvenuto al km 3+600, e il traffico è completamente bloccato sul tratto con 3 km di coda. Si sono inoltre formate code sulla A10, sia verso Genova, tra Arenzano ed il bivio con la A26 dei Trafori, sia in direzione di Ventimiglia, a partire da Genova Prà fino al bivio con la A26.

La situazione è peggiorata dalle temperature molto alte e dal traffico registrato sulle autostrade per le prime partenze per il fine settimana lungo di Ferragosto o le ferie e anche per i primi rientri. Tantissimi gli automobilisti bloccati in coda sotto il sole.

Per chi da Savona è diretto a Torino o Milano, proseguire sulla A10 Genova-Savona verso Genova, e poi prendere la A7 Serravalle-Genova. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso.

Incidente in A26, gli aggiornamenti sul traffico

Alle 14.30 la situazione traffico era la seguente: