Genova. Grave incidente nel pomeriggio di giovedì 14 agosto sulla A26 Genova-Gravellona Toce, tra il bivio con la A10 Genova-Savona e Masone in direzione di Gravellona Toce, dove due camion hanno preso fuoco durante un tamponamento.
Stando ai primi accertamenti ci sarebbero almeno due feriti.
Lo scontro è avvenuto al km 3+600, e il traffico è completamente bloccato sul tratto con 3 km di coda. Si sono inoltre formate code sulla A10, sia verso Genova, tra Arenzano ed il bivio con la A26 dei Trafori, sia in direzione di Ventimiglia, a partire da Genova Prà fino al bivio con la A26.
La situazione è peggiorata dalle temperature molto alte e dal traffico registrato sulle autostrade per le prime partenze per il fine settimana lungo di Ferragosto o le ferie e anche per i primi rientri. Tantissimi gli automobilisti bloccati in coda sotto il sole.
Per chi da Savona è diretto a Torino o Milano, proseguire sulla A10 Genova-Savona verso Genova, e poi prendere la A7 Serravalle-Genova. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso.
Incidente in A26, gli aggiornamenti sul traffico
Alle 14.30 la situazione traffico era la seguente:
- Allacciamento A26/A10-Masone (A26 km 3.6 – direzione: Gravellona Toce): traffico nloccato tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone per incidente
- Arenzano-Allacciamento A10/A26 – A10 km 12.6 – direzione: Genova): coda tra Arenzano e Bivio A10/A26 Trafori
- Allacciamento A26/A10-Masone – (A26 km 3.8 – direzione: Gravellona Toce): coda di 3 km tra Bivio A26/A10 Genova-Ventimiglia e Masone
- Genova Pra’-Allacciamento A10/A26 (A10 km 12.6 – direzione: Ventimiglia): coda tra Genova Pra’ e Bivio A10/A26 Trafori
Va ricordato che l’uscita di Busalla è chiusa provenendo da Milano per lavori, e che l’uscita consigliata è Ronco Scrivia.