Scontro

Incidente ad Altare, scontro moto-auto: motociclista in codice rosso al Santa Corona

A seguito della caduta il motociclista ha riportato un trauma cranico

Ambulanza automedica

Altare. Incidente oggi pomeriggio intorno alle 18.30 sulla strada provinciale 29 prima della galleria di Altare.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti una moto e un’auto. Non è ancora nota la dinamica.

Sul posto immediato l’intervento dei soccorritori: sono arrivati l’automedica del 118, un’ambulanza della Croce Bianca di Carcare e la polizia locale per i rilievi del caso.

Ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida del mezzo a due ruote che a seguito della caduta ha riportato un trauma cranico.

Dopo aver ricevuto le prima cure sul posto, è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona.

