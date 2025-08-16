Incidente ad Altare, scontro moto-auto: motociclista in codice rosso al Santa Corona

Altare. Incidente oggi pomeriggio intorno alle 18.30 sulla strada provinciale 29 prima della galleria di Altare.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti una moto e un’auto. Non è ancora nota la dinamica.

Sul posto immediato l’intervento dei soccorritori: sono arrivati l’automedica del 118, un’ambulanza della Croce Bianca di Carcare e la polizia locale per i rilievi del caso.

Ad avere la peggio è stato l’uomo alla guida del mezzo a due ruote che a seguito della caduta ha riportato un trauma cranico.

Dopo aver ricevuto le prima cure sul posto, è stato trasportato in codice rosso al Santa Corona.