Incidente ad Albissola Marina, resta in prognosi riservata al Santa Corona la donna finita contro un camion

Albissola Marina. E’ ancora ricoverata in rianimazione con prognosi riservata, al Santa Corona di Pietra Ligure, la donna vittima del grave incidente ( avvenuto martedì 5 agosto leggi QUI) in Corso Bigliati ad Albissola Marina, all’altezza del Comune e davanti ai Bagni Sirena.

La conducente del mezzo a due ruote, sessantunenne, cadendo rovinosamente sull’asfalto si è infortunata gravemente ad una gamba, per questo si è reso necessario il trasporto in codice rosso a Pietra Ligure.

Dalle prime informazioni e ricostruzioni la vittima, che stava procedendo verso Savona, ha impattato violentemente contro un camion (che stava invece percorrendo la strada verso Albisola Superiore) a causa del fatto che un’auto la avrebbe precedentemente urtata.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente la polizia locale, la polizia stradale, l’automedica del 118 e la Croce Verde di Albisola. L’Aurelia è stata chiusa in entrambe le direzioni per due ore, con il traffico che è andato totalmente in tilt.